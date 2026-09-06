Лавров назвал антироссийские действия Германии началом настоящей войны

Обвинения со стороны властей Германии и ЕС в адрес России из-за дрона в Лейпциге — начало настоящей войны. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров журналисту ИС «Вести» Павлу Зарубину.

Министр подчеркнул, что на Западе не стали разбираться, откуда взялся беспилотник, а просто сразу обвинили Россию.

«Это в общем-то, по большому счету, начало такой войны настоящей. Выгнали генеральное консульство из Бонна, объявили, что они разорвали соглашение. Русский дом в Берлине закрывают», — отметил Лавров.

Он назвал действия властей ФРГ абсолютно неприемлемыми.

Глава МИД напомнил, что перед началом Великой Отечественной войны немецкие власти тоже закрывали свои дипломатические миссии.

В начале августа БПЛА со взрывчаткой неустановленного происхождения обнаружили в аэропорту Лейпцига. Германские власти возложили вину на Россию, потребовали закрыть Русский дом в Берлине и генконсульство в Бонне.