Куринный не оценил идею управленцев в сфере здравоохранения отказывать в плановой помощи пьяным пациентам

Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по охране здоровья Алексей Куринный в беседе с «Ридусом» высказал мнение об инициативе, поступившей от управленцев в сфере здравоохранения. Они предложили отказывать в плановой помощи пациентам, находящимся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Куринный поделился мыслями: «В любом случае, если человек в пьяном виде не нуждается в экстренной помощи, его никто не положит в больницу. В каждом отдельном варианте, я думаю, лечащие врачи разберутся».

По словам депутата, инциденты с нападениями пьяных пациентов на медицинских работников не так уж и часты.

Национальная ассоциация управленцев сферы здравоохранения ранее выразила обеспокоенность ростом конфликтов между медработниками и пьяными пациентами в России. Управленцы предложили разрешить медикам отказывать в плановой помощи таким пациентам, за исключением случаев несчастных случаев, обострения хронических заболеваний или прямой угрозы жизни пациента.