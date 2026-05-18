«Кровеносная система реального сектора». Решетников заявил о важности маркетплейсов в экономике

Маркетплейсы в последние годы стали отдельным сектором экономики и победили банки в конкурентной борьбе за «последнее касание». Платформы проникли в разные сферы, отметил в беседе с РБК министр экономического развития Максим Решетников.

Он напомнил, что раньше банки пытались развивать собственные экосистемы и завоевывать пространство маркетплейсов, но в итоге эту нишу отвоевали платформы. Сейчас они стремятся максимально монетизировать «последнее касание, проникая в разные сферы, от услуг до путешествий.

«Конкуренция маркетплейсов и банков — отражение конкуренции за доступ к потребителю, за „последнее касание“», — отметил глава Минэкономразвития.

Решетников также упомянул и стремление маркетплейсов к монополизму, чему способствует их умение масштабироваться без больших вложений.

Министр подчеркнул, что в России уже выработали инструменты противодействия: с сентября 2023 года действует пятый антимонопольный пакет с прямыми запретами на злоупотребление доминирующим положением для цифровых платформ, а с октября 2026 года вступает в силу закон о платформенной экономике, впервые задающий специальные правила для посреднических платформ.