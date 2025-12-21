Кремль не согласился с идеями Украины и ЕС по мирному плану США

Россия определится со своей позицией по мирному плану США после возвращения из Майами главы РФПИ и специального представителя президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилла Дмитриева. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков.

Он пояснил, что Дмитриев должен доставить сигналы, которые представители Украины и Евросоюза озвучили перед американцами,

«Мы все это здесь посмотрим, что может быть принято, что нельзя категорически принять.

Я думаю, что большинство предложений нам не подойдут», — заявил Ушаков.

Помощник президента России пояснил, что из тех сообщений, которые появлялись, предложения украинской и европейской делегаций оказались недостаточно конструктивными.

«Мы будем держаться того, что, о чем условились в Анкоридже и на других встречах с американскими представителями», — добавил Ушаков.

Он подчеркнул, что Дмитриев вернется в Москву в понедельник и сразу доложит президенту о результатах переговоров. Из чего Россия выработает свою позицию и продолжит дальше работать с представителями США.

Глава РФПИ и специальный представитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев находится в США.

В минувшую субботу, 20 декабря он провел первый раунд переговоров с специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом и предпринимателем Джаредом Кушнером. По словам Дмитриева беседа оказалась очень конструктивной. Сегодня началась второй раунд переговоров.