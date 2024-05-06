Кремль не ответил на вопрос об использовании ракет КНДР в зоне спецоперации | 360°

Власть 06 мая 2024, 12:24 Кремль не ответил на вопрос об использовании ракет КНДР в зоне спецоперации Песков переадресовал военным вопрос о ракетах КНДР в зоне СВО

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Ответ на вопрос об использовании в зоне проведения специальной военной операции ракет, произведенных в КНДР, дадут военные. Об этом в беседе с журналистами заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это касается хода специальной военной операции. Это к нашим военным», — заявил пресс-секретарь президента России, отвечая на вопрос журналиста о северокорейских ракетах.

С обвинениями, что Россия покупает баллистические ракеты и боеприпасы у КНДР, в начале марта выступила старший директор по Восточной Азии и Океании в Совете национальной безопасности президента США Мира Рапп-Хупер.

Она подчеркнула, что намерена представить доказательства взаимодействия двух государств, нарушающего резолюцию Совета безопасности ООН от 2009 года, которая предусматривает полный запрет на военное сотрудничество с КНДР.