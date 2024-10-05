Краснов провел заседание Координационного совета генпрокуроров стран СНГ

Очередное 34-е заседание Координационного совета генеральных прокуроров стран СНГ прошло под председательством главы российского надзорного ведомства Игоря Краснова. Участниками мероприятия стали генпрокуроры Армении, Белоруссии, Таджикистана, заместители генпрокуроров Казахстана, Киргизии и Узбекистана, а также представители секретариата КСГП. Фрагмент выступления Краснова опубликовали в Telegram-канале Генпрокуратуры России.

«Убежден, что обмен опытом и лучшими практиками будет способствовать совершенствованию прокурорской деятельности, в том числе для дальнейшего объединения совместных усилий в целях противодействия современным криминальным угрозам, а также для защиты прав и свобод граждан наших стран», — заявил генпрокурор России.

Краснов подчеркнул, что повестка заседания отражает многоплановость деятельности Координационного совета. В рамках заседания генпрокуроры России и Армении подписали восьмую программу сотрудничества.