KP.RU: российские специалисты планируют разводить осетров в Азовском море

Российские власти озвучили Стратегию развития Приазовья до 2040 года, в которой указывается о возрождении разведения осетра в Азовском море. Об этом написал сайт kp.ru .

Издание отмечает, что Россия желает реанимировать все заводы, на которых велось разведение осетра в советское время. Еще в 80-х годах в море выпускали мальков, а в 1990-м уже вылавливали тысячу тонн осетра.

Власти считают, что через 10-15 лет с помощью промышленного способа можно будет вылавливать 1000-1500 тонн осетра в год — это четверть от того количества осетровых, что сейчас производят в стране.