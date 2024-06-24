Костин отчитался перед Путиным о рекордной прибыли ВТБ

ВТБ получил рекордную прибыль и запланировал расширить сеть. Глава компании Андрей Костин доложил об этом президенту Владимиру Путину на встрече 24 июня, сообщила пресс-служба Кремля.

«Мне кажется, достаточно результативная работа. Мы выполнили все стоящие перед нами планы. Получили рекордную прибыль. Завершили цифровую трансформацию банка», — заявил Костин.

Он рассказал о планах ВТБ на ближайшие три года. По его словам, банк откроет 300 новых офисов и вдвое увеличит охват — до 100 миллионов россиян. К концу срока филиалы банка появятся во всех 89 регионах России.

Путин спросил об открытии ВТБ в Донбассе и Новороссии. Костин ответил, что офисы там появятся уже в 2024 году. Кроме того, банк начнет работать с Крымом напрямую, а не через дочернюю компанию.

Власти ДНР в 2022 году просили российские банки прийти в Донбасс. «Известия» сообщили, что ВТБ решил открыть филиалы в Донецке, Луганске и Мариуполе.