Комитет ГД одобрил проект о наказании за участие в нежелательных организациях

Комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал принять внесенный в апреле законопроект об административной и уголовной ответственности за участие в нежелательных организациях. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Межфракционная группа депутатов предложила исключить из статей 20.33 КоАП и 284.1 Уголовного кодекса России слово «неправительственная». Благодаря этому россиян за участие в организациях, признанных в стране нежелательными, смогут привлекать к ответственности — штрафовать на сумму до 500 тысяч рублей и лишать свободы на срок до четырех лет.

Члены комитета одобрили поправки. Они рекомендовали Госдуме принять их в первом чтении.

Реестр иностранных и международных неправительственных организаций, признанных нежелательными в России, ведет Минюст. В него включили общественные объединения, в том числе направленное на саботаж проекта «Сила Сибири — 2», и некоторые СМИ.