Колокольцев уволил глав отделов, не дававших сотрудникам отпуска

Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Колокольцев рассказал, что в 2024 году освободил от занимаемых должностей начальников отделов, которые не предоставляли сотрудникам отпуск в течение года. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Мною принято решение об освобождении от занимаемых должностей начальников, не предоставлявших подчиненным в течение года очередные отпуска, что неминуемо приводило к росту напряженности в коллективах», — сказал он.

Колокольцев также призвал руководителей всех уровней проявлять заботу и внимание к сотрудникам, а также обеспечивать их всеми законными льготами. По словам министра, в прошлом году из Министерства внутренних дел уволился каждый второй опытный специалист.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что россияне рассчитывают на профессионализм сотрудников правоохранительных органов, веря, что они и впредь будут добросовестно выполнять свои обязанности. Президент поблагодарил сотрудников МВД, особенно тех, кто работает в Донбассе, Новороссии и Курской области. По его словам, полиция делает все, чтобы помочь защитить жителей страны.