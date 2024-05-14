Колокольцев анонсировал реформу МВД в миграционной сфере | 360°

Власть 14 мая 2024, 16:04 Колокольцев анонсировал реформу МВД в миграционной сфере РИА «Новости»

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МВД России планирует подготовить миграционную реформу, а также усилить контроль за пребыванием иностранцев на территории страны. Такое заявление сделал исполняющий обязанности главы ведомства Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации.

«Готовим миграционную реформу, усилим контроль за пребыванием иностранных граждан в России», — сказал он.

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Колокольцев также рассказал, сколько преступлений совершают иностранцы на территории России. По его словам, их число составляет 4% в общем массиве.

Кандидат на должность главы МВД России призвал не допускать роста ксенофобии в стране, чего так добивается Запад, надеясь раскачать ситуацию между различными слоями населения.

Ранее Колокольцев сообщал, что в России отметили рост преступлений, связанных с мошенничеством. Во многом это произошло из-за телефонных аферистов, действующих с Украины.