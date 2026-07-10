Карасин назвал оправданным заявление Лаврова о том, что Москва больше не верит в переговоры с Западом

Заявление главы МИД России Сергея Лаврова о том, что Москва больше не верит в переговоры с Западом, является вполне оправданным. Об этом заявил «Газете.Ru» председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Сенатор подчеркнул, что российская сторона на протяжении многих месяцев пытается найти обоюдоприемлемые варианты решения украинского кризиса, однако вместо реальных компромиссов наблюдается ужесточение позиций и появление новых вариантов ударов вглубь территории РФ дронами и ракетами, включая разработку нового типа вооружений для Киева. По словам Карасина, сигналы о готовности к диалогу поступают из разных столиц, включая Вашингтон и Киев, но на практике они оказываются имитацией.

Как отметил дипломат, дипломатию никто не отменял, однако она не всегда должна быть гибкой и мягкой — иногда она становится жесткой. Именно это жесткое осознание реальности, по мнению сенатора, и выразил министр иностранных дел в своем интервью.