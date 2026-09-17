Кандидат в генсеки ООН Родригес-Биркетт пообещала соблюдать Устав в вопросе Украины

Фаворит предвыборной гонки за пост генерального секретаря ООН Кэролайн Родригес-Биркетт заявила, что будет придерживаться Устава организации и принципов международного права в вопросе конфликта на Украине. Об этом сообщило РИА «Новости» .

«Генеральный секретарь обязан руководствоваться исключительно Уставом ООН и международным правом», — заверила политик, отвечая на вопрос о своей позиции по украинскому конфликту.

Родригес-Биркетт из Гайаны — лидер среди кандидатов на пост нового генсека Организации Объединенных Наций. Во время второго неофициального голосования ее поддержали восемь из 15 стран — членов Совета безопасности.