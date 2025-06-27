Кадырову вручили премию «Кентавр»

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили за высокие достижения в архитектуре

Высшую награду Совета главных архитекторов субъектов России торжественно вручили главе Чечни Рамзану Кадырову. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Грозного.

Торжественная церемония прошла на заседании Совета архитекторов. Мероприятие стартовало в чеченской столице 25 июня и продлится до 29-го.

В сообщении мэрия пояснила, что премия «Кентавр» присуждается за выдающиеся достижения в сфере архитектуры и значительный вклад в развитие градостроительства. Какими именно проектами прославился глава Чеченской республики, не уточнялось.

Однако его вклад в соответствующую отрасль власти признавали и раньше. Осенью 2024 года глава Минстроя удостоил Рамзана Кадырова знака «Почетный строитель России».

В пресс-релизе отмечалось, что глава республики получил знак за «профессионализм, трудолюбие и верность профессии».

В 2022 году Владимир Путин также вручил Рамзану Кадырову орден Александра Невского.