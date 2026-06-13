Кадыров высмеял санкции словами о своей кошке

Глава региона в шутку признался, что в текущих реалиях предпочитает не демонстрировать широкой публике даже свою домашнюю кошку.

«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — сказал Рамзан Кадыров.

Журналисты спросили политика и его мнение о текущей геополитической ситуации и конфликте вокруг Украины. Кадыров отметил, что врагом России выступают «безбожные язычники, которые хотят разрушить мир».

Глава Чечни уточнил, что говорит не об Украине, а о странах Североатлантического альянса. Он охарактеризовал оппонентов как деструктивные силы, не признающие традиционных ценностей и нацеленные на разрушение миропорядка, а также выразил уверенность в неизбежной ликвидации проявлений неонацизма.

«Враг России — это нацизм, это неонацисты, которых мы сегодня уничтожаем и будем уничтожать», — резюмировал Рамзан Кадыров.

Ранее чеченский лидер уже сталкивался с нестандартным применением международных блокировок к животным. В 2015 году в Чехии отказались выплачивать деньги за победы лошади, которая принадлежала Кадырову. Позднее аналогичным образом поступили организаторы скачек в Германии.

Кроме того, в 2023 году в Чехии украли жеребца главы чеченской республики. Позднее животное удалось найти.