Кадыров высмеял санкции словами о своей кошке
Руководитель Чеченской Республики Рамзан Кадыров с иронией высказался о санкционной политике западных государств. Слова политика привело РИА «Новости».
Глава региона в шутку признался, что в текущих реалиях предпочитает не демонстрировать широкой публике даже свою домашнюю кошку.
«Я даже боюсь показать свою кошку, вдруг они потом введут против нее санкции», — сказал Рамзан Кадыров.
Журналисты спросили политика и его мнение о текущей геополитической ситуации и конфликте вокруг Украины. Кадыров отметил, что врагом России выступают «безбожные язычники, которые хотят разрушить мир».
Глава Чечни уточнил, что говорит не об Украине, а о странах Североатлантического альянса. Он охарактеризовал оппонентов как деструктивные силы, не признающие традиционных ценностей и нацеленные на разрушение миропорядка, а также выразил уверенность в неизбежной ликвидации проявлений неонацизма.
«Враг России — это нацизм, это неонацисты, которых мы сегодня уничтожаем и будем уничтожать», — резюмировал Рамзан Кадыров.
Ранее чеченский лидер уже сталкивался с нестандартным применением международных блокировок к животным. В 2015 году в Чехии отказались выплачивать деньги за победы лошади, которая принадлежала Кадырову. Позднее аналогичным образом поступили организаторы скачек в Германии.
Кроме того, в 2023 году в Чехии украли жеребца главы чеченской республики. Позднее животное удалось найти.