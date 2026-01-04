Глава Чечни Рамзан Кадыров вышел на публику с тростью в руке. Он опубликовал соответствующее видео в Telegram-канале.

Лидер республики появился на открытии школы хафизов в селе Новый Шарой Ачхой-Мартановского района.

«Новая школа хафизов стала уже одиннадцатой по счету в республике», — отметил он.

Кадыров добавил, что учебное заведение возвели на средства Регионального общественного фонда имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова.

Трость в руке глава Чечни никак не прокомментировал. Хромает ли он или нет, по видео непонятно.

Ранее Кадыров признался, что не хочет жить до старости, но подчеркнул, что со здоровьем у него все в порядке.