Кадыров отреагировал на слухи о своем состоянии словами «я здоров»

Глава Чечни Рамзан Кадыров в очередной раз прокомментировал слухи о своем здоровье. Пост на эту тему появился в его Telegram-канале .

«Еще раз повторю, чтобы наши враги знали: я здоров. Мне не нужно каждый день проводить совещания, потому что работа налажена и успешна по всем направлениям», — отметил он.

Кадыров также поручил усилить борьбу с распространением дезинформации, в том числе в социальных сетях и мессенджерах. По его словам, необходимо активнее выявлять и пресекать деятельность лиц, распространяющих клевету.

Депутат Госдумы Адам Делимханов заявил, что аналогичная работа ведется и за пределами республики. Глава МВД Чечни Аслан Ирасханов добавил, что ситуация в регионе остается стабильной и контролируемой.

Ранее Кадыров уже не раз утверждал, что слухи о болезни не соответствуют действительности. В начале июля 2025 года он заявил, что отсутствие на совещаниях не означает, будто он «при смерти или уже умер», пояснив, что при четко выстроенной системе управления достаточно одного звонка или поручения, чтобы работа продолжалась.