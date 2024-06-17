Кабмин поддержал введение процедуры высылки нелегальных мигрантов из России

Правительство одобрило законопроект о высылке из России нелегальных мигрантов

Фото: РИА «Новости»

Внесенный на рассмотрение правительства законопроект о создании режима высылки из России иностранцев, не имеющих законных оснований находиться в стране, получил поддержку. Об этом со ссылкой на отзыв документа сообщил ТАСС.

Инициатива предусматривает внесение поправок в закон «О правовом положении иностранных граждан в России». Нововведением станет создание специального реестра, куда включат приезжих из других стран, которые не имеют оснований для нахождения на территории России.

После попадания в список иностранец станет считаться находящимся в режиме высылки. Избавиться от этого статуса он может только при исключении из реестра. Правила применения нового режима установит МВД.

После получения одобрения правительства законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. Комитет нижней палаты парламента по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками рекомендовал депутатам рассмотреть его в первом чтении на ближайшем заседании 18 июня.

В конце марта стало известно о депортации мигранта, который оскорбил губернатора Самарской области Дмитрия Азарова. В ходе проверки правоохранители выяснили, что законных оснований для нахождения на территории России у иностранца не было.

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