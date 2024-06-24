Кабмин поддержал идею конфискации имущества за организацию незаконной миграции

Правительство России поддержало предложение депутата Госдумы Петра Толстого о конфискации денег, ценностей и другого имущества, полученных за организацию незаконной миграции. Отзыв оказался в распоряжении РИА «Новости» .

«Правительство Российской Федерации законопроект поддерживает», — отмечается в нем.

Пока, согласно УК, санкция за организацию незаконного въезда в РФ и пребывания в стране — лишение свободы до пяти лет с ограничением свободы до двух лет или без него. Если преступление совершила группа лиц по предварительному сговору либо должностное лицо с использованием служебного положения, максимальный срок лишения свободы увеличивается до семи лет, также предусмотрен крупный штраф.

Петр Толстой отметил «существенный рост» числа таких преступлений и с учетом того, что его относят к категории тяжких и главная его цель — получение материальной выгоды, предложил применять к злоумышленникам конфискацию имущества. Депутат подчеркнул, что эта мера необходима лишь при условии совершения преступления «из корыстных побуждений».

Ранее МВД предложило сократить срок временного пребывания иностранцев в России вдвое — до 90 дней за год.