Яна Лантратова стала уполномоченным по правам человека вместо Москальковой

Госдума проголосовала за назначение Яны Лантратовой уполномоченным по правам человека вместо уходящей в отставку Татьяны Москальковой. Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

Лантратову выдвинула фракция «Справедливая Россия», ее кандидатуру поддержали и единороссы. За нее проголосовал 301 депутат.

Полномочия Москальковой истекали 21 мая. По закону, она не могла переизбираться, поскольку уже отработала омбудсменом два срока. За прошедшие 10 лет число обращений в институт уполномоченного возросло втрое, что говорит о ее профессионализме, отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Именно Татьяна Николаевна постаралась сделать все для того, чтобы во главе этой работы был человек и его проблемы», — подчеркнул он.

Лантратова родилась в 1988 году. Окончила Санкт-Петербургский государственный университет, РАНХиГС и МПГУ. С 2012 года входила в состав СПЧ, в 2015-2019 годах была его ответственным секретарем.

Депутат Госдумы с 2021 года, первый заместитель руководителя фракции, возглавляла комитет по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.