Историк Руслан Калинчук представил свою версию интерпретации «файлов Эпштейна», согласно которой публикация конфиденциальных сведений носит не столько характер обвинения в адрес президента США Дональда Трампа, сколько отражает внутриполитическую борьбу в американском обществе. Об этом написала Общественная Служба Новостей .

Эксперты склонны рассматривать данную публикацию как попытку оказать негативное влияние на репутацию действующего главы государства. Однако Калинчук предложил альтернативную трактовку событий, считая, что инициатива принадлежит самим республиканцам, стоящим за президентом, стремящимся таким образом нанести удар по элитным кругам, оппозиционным Трампу.

Такая точка зрения основывается на фактах, подтверждающих заинтересованность части республиканского крыла партии в раскрытии тайных фактов, содержащихся в документах. Именно под их давлением Трамп принял решение о публикации соответствующей информации, сказал он в беседе с изданием.