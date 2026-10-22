Историк Дюков назвал пиар-стратегией предложение КПРФ о переименовании Петербурга в Ленинград

Директор фонда «Историческая память», научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков заявил газете «Взгляд» , что предложение КПРФ о переименовании Петербурга в Ленинград является пиар-стратегией, не имеющей отношения к исторической справедливости.

По его словам, партия пыталась привлечь внимание к своим инициативам и увеличить количество цитирований в СМИ.

Дюков подчеркнул, что историческим названием города является Санкт-Петербург, полученное при основании в 1703 году, тогда как «Ленинград» носил его лишь краткое время в сравнительной перспективе. По аналогии он отметил, что Сталинград не может считаться изначальным названием Волгограда, который долгое время существовал как Царицын. Историк добавил, что подобные ошибочные нарративы вводили в заблуждение граждан, читающих новости в СМИ и социальных сетях, что было крайне досадно.