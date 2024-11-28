И.о. замминистра экономразвития Челябинской области Глухарев рассказал о развитии поставок через ТЛК «Южноуральский»
В Челябинской области традиционно экспорт превышает импорт. Такая же ситуация наблюдается и сейчас, однако лидером по сбыту продукции стал Китай, сместив с первого места Казахстан. Об этом рассказал исполняющий обязанности заместителя министра экономического развития региона Дмитрий Глухарев в беседе с «ФедералПресс».
Он отметил перспективность транспортно-логистического комплекса «Южноуральский». В условиях повышенной загрузки других коридоров это направление может стать выгодной и удобной альтернативой.
«Можно везти товар не через загруженный Транссиб, а через Челябинскую область непосредственно в Китай, что резко сокращает логистическое плечо: цены и тарифы будут другие», — добавил Глухарев.
По словам замминистра, сейчас самые значительные трудности доставляет инфраструктура на пограничных переходах Казахстан — Китай, однако это вопрос межгосударственного уровня, а не регионального, подчеркнул Глухарев.