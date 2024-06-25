«Хлопот не оберешься». Медведев пообещал отомстить Западу за санкции

Одобренные Евросоюзом санкции не навредят России. В ближайшее время страна даст на них решительный ответ, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в своем англоязычном Telegram-канале .

Он предупредил, что Россия перенесет очередные ограничения. Медведев сказал, что страна ответит на устремления Запада причинить вред российскому народу.

«Мы тщательно зафиксируем этот самый случай посягательства на наши интересы и в самое ближайшее время предъявим наши требования — и не только экономические — враждебным странам. Хлопот не оберешься», — заявил он.

Медведев напомнил, что, по данным на конец 2023 года, из-за антироссийских санкций Европа потеряла около 1,5 триллиона долларов. По его словам, рестрикции принесли выгоду лишь экспортерам из США.

Евросоюз утвердил 14-й пакет антироссийских санкций, сообщил RT. Ограничения коснулись 116 физических и юридических лиц.