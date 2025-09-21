Хинштейн вступил в должность губернатора Курской области

Александр Хинштейн, набравший на выборах 86,92% голосов, официально вступил в должность губернатора Курской области. Торжественная церемония прошла в концертном зале «Свиридовский», сообщил корреспондент ТАСС .

В своей речи Хинштейн поблагодарил жителей региона за поддержку и отметил, что считает важным сохранять память о тех, кто отдал жизни за Родину. Он заявил, что воспринимает вступление в должность как важное событие для всей области.

Хинштейн, выдвинутый «Единой Россией», возглавил область после сентябрьских выборов. До этого, с декабря 2024 года, он исполнял обязанности главы региона по указу президента после отставки Алексея Смирнова. Ранее Хинштейн руководил комитетом Госдумы по информационной политике.

