Хинштейн призвал любящего Кипр генерала Пронина помочь курским беженцам

Переселенцев из курского приграничья могут разместить в гостинице в Фатеже, которой владеет генерал Владимир Пронин. С такой просьбой к заслуженному работнику МВД обратился временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн .

Глава региона провел встречу с беженцами из приграничья, которые сейчас проживают в Фатеже. Некоторые из присутствующих на мероприятии переселенцев спросили у Хинштейна, возможно ли разместиться в местной гостинице, где есть свободные номера.

«Глава района пояснил, что она принадлежит <…> Пронину или членам его семьи. Спросил у зала: так ли это? Все подтвердили. Прямо со сцены обратился к этому человеку <…> с просьбой услышать позицию людей», — написал врио губернатора.

Хинштейн также напомнил, что Пронин — почетный гражданин Курской области, хоть и предпочитает Германию и Кипр. Генерал заявлял, что собирается перебраться на Кипр на ПМЖ.

Ранее стало известно, что временно исполняющая обязанности министра по государственной охране объектов культурного наследия Курской области Ирина Мусьял покинула пост после скандала с ее отпуском в Индии. Хинштейна возмутила поездка чиновницы за рубеж.