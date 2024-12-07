Хинштейн пообещал не устраивать чистку правительства Курской области

Решений о массовых отставках сотрудников правительства Курской области в ближайшее время не будет. Об этом на встрече с региональными чиновниками заявил временно исполняющий обязанности главы региона Александр Хинштейн.

Он пояснил, что намерен поближе познакомиться с каждым сотрудником и оценить его работу.

«Я не намерен никаких скоропалительных выводов делать. Я внимательно познакомлюсь с каждым членом правительства, с руководителями региона. Надеюсь, что коллеги сумеют свой профессионализм продемонстрировать не на словах, а на деле», — привел заявление Хинштейна ТАСС.

В Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора Курской области заявил, что его главной задачей на первое время станет изучение проблем региона через обратную связь с жителями.

«Красивая картинка и формальные отчеты не только не нужны — они опасны. Я здесь, чтобы поддержать людей в непростые времена и найти решение актуальных вопросов, волнующих курян», — пообещал Хинштейн.

Он подчеркнул, что для него в приоритете всегда оставались принципы правды и справедливости и это то, что сегодня нужно курянам от власти.

Президент России Владимир Путин назначил Александра Хинштейна временно исполняющим обязанности губернатора Курской области вместо добровольно покинувшего свой пост Алексея Смирнова в минувший четверг, 5 декабря. Спустя два дня новый руководитель прибыл в регион для знакомства с членами правительства.