Хаджимурата Кажлаева назначили врио постпреда Дагестана при президенте России

Временно исполняющим обязанности представителя Дагестана при президенте России назначили Хаджимурата Кажлаева. Об этом сообщила пресс-служба главы региона.

«Хаджимурат Кажлаев назначен врио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ. Указ подписал врио главы республики Федор Щукин», — заявили в администрации.

Кажлаев ранее работал в должности заместителя постоянного представителя. До него пост постпреда занимал Владислав Толстюк, он ушел по собственному желанию.

Прошлый глава Дагестана Сергей Меликов сообщил об отставке по собственному желанию 4 мая. Нового главу региона изберут в сентябре. До этого времени бывший председатель Верховного суда Дагестана Федор Щукин будет исполнять обязанности главы.

Меликов просил временно не переводить его на новый участок работы, чтобы помочь адаптироваться новому руководителю.