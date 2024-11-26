Губернатор Вологодской области Филимонов провел встречу с внуком младшего брата Мао Цзэдуна

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов провел встречу с руководителем культурного фонда «Красной памяти» Цао Юньшанем, который является внуком младшего брата Мао Цзэдуна. Об этом сообщил сайт «Государственные новости» .

В своем Telegram он написал, что решил поприветствовать гостя из КНР, как только прибыл из Китая.

«Пока транзитом направлялись через Москву в Вологду, сразу по прилету из Китая зашли поприветствовать дорогого гостя из КНР», — говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что во время поездки в Китай Филимонов встретился с внучкой Мао Цзэдуна Цао Лией. Вместе они подвели итоги форума «Дни Вологодской области в Китае».