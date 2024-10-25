Губернатор Вологодской области Филимонов: при реконструкции аэропорта сохранится мозаика и исторический облик здания

Разработка проекта по реконструкции аэропорта стартовала в Вологде. К строительно-монтажным работам планируют приступить уже в следующем году. Об этом сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов в своем Telegram-канале.
Власти планируют построить современный терминал для пассажиров, а также увеличить протяженность взлетно-посадочной полосы с 1,5 до 2,5 тысячи метров. При этом сохранится исторический облик воздушной гавани и знаменитая мозаика, приводит слова главы региона сайт «Государственные новости».
Ожидается, что после завершения ремонта в Вологду смогут летать не только самолеты Як-40, но и лайнеры большего класса. Кроме того, расширится география полетов и увеличится туристический поток, добавил Филимонов.
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