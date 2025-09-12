Губернатор Владимиров сообщил, что Ставропольский край собрал рекордные 10 млн тонн урожая зерновых

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в ходе прямой линии уделил особое внимание развитию агропромышленности в регионе. Его слова привел сайт «ФедералПресс» .

«Я не сомневаюсь, что наши аграрии могут и больше, главное — оказывать им необходимую поддержку. И мы продолжим работу по увеличению рентабельности отрасли сельского хозяйства», — заявил губернатор.

Он отметил, что в 2025 году край показал рекордный урожай зерновых — более 10 миллионов тонн. Это результат труда сельхозпроизводителей, которые заслужили признание за свои достижения.

Владимиров также подчеркнул, что благодаря поддержке федерального центра, краевых программ и регпроектов Ставропольский край становится крупным семеноводческим центром по сахарной свекле, кукурузе и подсолнечнику.