Губернатор Санкт-Петербурга Беглов рассказал о строительстве нового разводного моста через Неву

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов рассказал о строительстве нового разводного моста через Неву, который станет первым за последние 40 лет. Об этом глава города сообщил в рамках спецпроекта «Мосты в завтра», реализуемого газетой «Вечерний Санкт-Петербург» на протяжении всего лета.

Беглов подчеркнул важность преемственности поколений при реализации проекта. По его словам, развитие Северной столицы как мегаполиса XXI века происходит с сохранением лучших традиций имперской столицы и города-героя Ленинграда. Большой Смоленский мост был предусмотрен еще в Генеральных планах развития Ленинграда с 1956 года, а решение о его возведении включено в городскую программу «10 приоритетов развития».

Новый мост соединит берега Невы между Володарским и мостом Александра Невского — это самый протяженный участок реки в черте города. Объект существенно разгрузит существующие переправы и улучшит транспортную доступность для более чем 800 тысяч жителей. В перспективе мост станет частью крупной транспортной дуги, огибающей исторический центр Петербурга. Для этого планируется обустроить съезды на проспекте Обуховской обороны, Октябрьской набережной и Дальневосточном проспекте, а также построить путепровод через железную дорогу в створе улицы Салова.