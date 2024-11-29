Губернатор Оренбуржья Паслер: за последние два года отношения региона с Казахстаном углубились

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер в беседе с «ФедералПресс» рассказал о тесных взаимоотношениях с Казахстаном. По его словам, за последние два года они еще более углубились.

Сейчас, по словам главы региона, отмечается стабильный рост экономических связей. Если ранее сотрудничество затрагивало порядка пяти-семи отраслей, то уже сегодня можно говорить о 10 и более. Компании, которые создаются вместе с Казахстаном, имеют продовольственную направленность, сельскохозяйственную и транспортную.

«Для нас это порядка 25% во внешнеторговом обороте», — сказал он.

В 2025–2027 годах инвестиции в проект, касающийся автомобильных и железнодорожных пунктов пропуска, должны составить около 13 миллиардов рублей.