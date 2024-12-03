Губернатор Оренбуржья Паслер рассказал об обновлении 565 объектов здравоохранения

В Оренбургской области проживает порядка 40% сельского населения. Перед властями стоит задача охватить каждого жителя медицинскими услугами. Для этого в регионе открыли 154 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и врачебные амбулатории, рассказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер, его слова приводит сайт RuNews24.
По данным главы региона, всего за последние годы на территории области обновили 565 объектов здравоохранения. Для своевременного выявления болезни и ее оперативного лечения в медицинских учреждениях проводится диспансеризация.
Так, за последние два года врачи диагностировали колоректальный рак более чем у 600 жителей. Всем пациентам сделали операцию на ранней стадии заболевания, добавил Паслер.
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