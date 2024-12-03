Губернатор Оренбуржья Паслер рассказал об обновлении 565 объектов здравоохранения

В Оренбургской области проживает порядка 40% сельского населения. Перед властями стоит задача охватить каждого жителя медицинскими услугами. Для этого в регионе открыли 154 новых фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) и врачебные амбулатории, рассказал губернатор Оренбуржья Денис Паслер, его слова приводит сайт RuNews24 .

По данным главы региона, всего за последние годы на территории области обновили 565 объектов здравоохранения. Для своевременного выявления болезни и ее оперативного лечения в медицинских учреждениях проводится диспансеризация.

Так, за последние два года врачи диагностировали колоректальный рак более чем у 600 жителей. Всем пациентам сделали операцию на ранней стадии заболевания, добавил Паслер.