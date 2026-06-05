Губернатор Нижегородской области Никитин подчеркнул, что регион трансформируется в важный центр управленческих решений

На полях Петербургского международного экономического форума губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о том, как регион трансформируется из так называемой «песочницы» в важный центр управленческих решений, которые впоследствии могут быть использованы на федеральном уровне. Об этом написал сайт rosbalt.ru .

Он отметил, что хотя политологи часто называют Нижегородскую область экспериментальной площадкой, ему не нравится это сравнение, так как оно подразумевает испытания на мышах. Вместо этого он акцентирует внимание на поиске эффективных решений, ориентированных на наилучший результат.

Никитин подчеркнул, что многие инициативы региона действительно оказываются первыми и уникальными, и некоторые из них становятся основой для принятия решений на федеральном уровне. Это, по его словам, приятно осознавать, и он выразил намерение продолжать брать на себя ответственность за решение сложных задач, даже если они не всегда приятны.

В качестве примера он привел демографическую проблему, которая остается нерешенной во многих странах. Нижегородская область запустила комплексную программу «Основа», направленную на изменение ситуации с рождаемостью. Никитин сообщил, что уже есть положительные результаты: суммарный коэффициент рождаемости в регионе значительно вырос, и за последние четыре месяца динамика оказалась наивысшей в стране. Хотя еще рано подводить итоги, губернатор выразил осторожный оптимизм относительно дальнейших успехов программы.