Губернатор Камчатского края Солодов заявил, что полуостров доступен для путешествий

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов в интервью Life.ru на полях ПМЭФ-2026 подчеркнул, что регион доступен для туристов из всех уголков России. Он отметил, что поездка на Камчатку может быть по карману среднестатистическому жителю страны.

Глава региона привел конкретные примеры, подтверждающие его слова.

«Мы можем сейчас купить билет за 17 тысяч рублей в одну сторону. Прилететь на Камчатку, организовать программу, и мы видим все больше людей, которые как раз так достаточно бюджетно путешествуют по нашему региону», — сказал он.

Губернатор также обратил внимание на усилия властей по привлечению молодежи. Через две недели на Камчатке пройдет Всероссийский молодежный экологический форум, куда приедут 450 участников со всей страны. Солодов отметил, что молодые люди вдохновляются камчатской природой и возвращаются домой с проектами по защите окружающей среды. На вопрос о росте интереса к региону Солодов ответил, что туристический поток на Камчатке увеличивается из года в год.

«Он не растет скачкообразно, и это хорошо. Резкий рост так же плох, как и его отсутствие. Мы планомерно, из года в год, увеличиваем турпоток», — сказал он.

Губернатор подчеркнул, что туризм оказывает положительное влияние на качество жизни в регионе, создавая рабочие места и способствуя развитию инфраструктуры.