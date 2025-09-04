Губернатор Хабаровского края Демешин отметил важность ориентации на восточное направление

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин поделился планами и достижениями региона с «ФедералПресс» на Восточном экономическом форуме. Основные направления развития включают реализацию крупных инвестиционных программ, укрепление международного партнерства и поддержку населения.

Демешин особо выделил важность ориентации на восточное направление: «Хабаровск становится центром развития Дальнего Востока, и все наши усилия направлены именно на благо жителей». За прошедший год регион привлек более 625 миллиардов рублей инвестиций, что превышает показатели предыдущего периода почти на треть. Среди значимых проектов выделяются Амурский гидрометаллургический завод, порт Эльга, Тихоокеанская железнодорожная магистраль и создание трансграничного пункта пропуска на острове Большой Уссурийский.

Кроме того, губернатор сообщил о значительных изменениях в транспортной сфере. В Хабаровском крае начал работу новый международный аэропорт, возобновлены авиарейсы в столицу Китая – Пекин, активно разрабатывается проект строительства аэропорта в городе Комсомольск-на-Амуре. Реализуется амбициозный мастер-план реконструкции города, включающий возведение 84 объектов общей стоимостью около 410 миллиардов рублей, наряду с развитием инфраструктуры в небольших населенных пунктах.