Губернатор Чибис рассказал Путину о прохождении реабилитации на рабочем месте

Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, получивший травму после нападения, сообщил, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале после встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Чибис отметил, что находится «в боевом строю», а его «реабилитация проходит на рабочем месте».

Нападение случилось 4 апреля после встречи губернатора с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Чибиса ранили ножом в живот. Губернатора экстренно госпитализировали и прооперировали.

Нападавший, 42-летний местный житель Александр Быданов, объяснил свои действия «неприязнью к губернатору». Первое заседание по уголовному делу о нападении на губернатора состоится 29 августа.

Андрей Воробьев: котельную в Шепчинках реконструируют к новому сезону

Всесторонняя поддержка родителей. Как в Подмосковье реализуют проект «Мамино время»

Сказки не вышло? История любви и расставаний Джей Ло и Бена Аффлека

Докс, доксинг и сват. Что это такое и как защитить себя в интернете

В Госдуме предложили запретить астрологов и тарологов. Почему они никуда не денутся?

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте