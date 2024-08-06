Губернатор Чибис рассказал Путину о прохождении реабилитации на рабочем месте

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис, получивший травму после нападения, сообщил, что проходит реабилитацию на рабочем месте. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале после встречи с президентом Владимиром Путиным в Кремле.

Чибис отметил, что находится «в боевом строю», а его «реабилитация проходит на рабочем месте».

Нападение случилось 4 апреля после встречи губернатора с жителями Апатитов в ДК «Строитель». Чибиса ранили ножом в живот. Губернатора экстренно госпитализировали и прооперировали.

Нападавший, 42-летний местный житель Александр Быданов, объяснил свои действия «неприязнью к губернатору». Первое заседание по уголовному делу о нападении на губернатора состоится 29 августа.