«Грянул бред»: Захарова вывела Наргиз на чистую воду

Захарова назвала бредом обвинения Наргиз в принуждении к исполнению ее песен

Спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова в своем телеграм-канале жестко ответила на заявления певицы Наргиз Закировой, которая в ряде интервью пожаловалась, что продюсер Максим Фадеев силой заставлял исполнять песни на ее стихи представительницы МИД. Захарова назвала слова артистки «абсолютной ложью».

Захарова уверила, что Наргиз прекрасно знала автора песни «Верните память». Понимала она и то, кому она посвящена, еще до начала записи.

«Грянул бред», — отметила дипломат.

Более того, певица сама звонила Захаровой и часами обсуждала детали песни, посвященной российским бойцам. Спикер МИДа написала эту композицию, вдохновившись подвигом летчика Олега Пешкова. Он погиб в Сирии при выполнении боевой задачи.

«Все ее байки — абсолютная ложь.<…> Все ей очень нравилось, и нравилось бы дальше, если бы Макс Фадеев ее не прогнал», — отметила Захарова.

В качестве доказательства представитель МИД опубликовала скриншот переписки. Из него следует, что после разрыва контракта с Фадеевым Наргиз сама писала Захаровой и просила разрешения оставить песню в своем репертуаре.

Дипломат также обрушилась с критикой на «иноагентские медиа», которые тиражируют подобные интервью. Захарова отметила, что журналисты сознательно создают «пошлую драматургию» и фейки, а затем предлагают ей прийти в эфир, чтобы оправдаться.

«На смену гонорарам пошли гранты, на смену грантам — дырки от бублика. Вот и продают прошлогодний снег по копейке за кубометр», — резюмировала она.

Мария Захарова известна своим творчеством. В 2024 году ее песня заняла первое место в конкурсе «Шансон года».