Госсовет Крыма: аналог украинского сайта «Миротворец» действительно нужен России

Председатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил с предложением создать в России аналог украинского сайта «Миротворец». В беседе с « Ридусом » инициативу прокомментировал первый зампредседателя Госсовета Крыма Сергей Цеков.

По его мнению, база, где будут указаны персональные данные врагов РФ, очень нужна стране.

«На мой взгляд, будет хорошо, если мы соберем все данные наших недоброжелателей на одном портале. Это полезно как для нас, так и для представителей других государств», — высказался политик.

Он также отметил, что российская платформа должна быть качественной, не как украинская. Так, при внесении людей в список необходимо руководствоваться действительно серьезными основаниями, пояснил Цеков.