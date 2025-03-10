Госдума: внесудебное банкротство доступно для тех, чьи долги доходят до млн рублей

Депутат Государственной Думы и член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин обсудил с RT условия списания долгов в 2025 году.

Чаплин пояснил, что предложения о полном списании кредитных задолженностей, несмотря на их обсуждение, не получили поддержки из-за возможных рисков для банковской системы. Он также упомянул, что существует закон о банкротстве физических лиц, позволяющий гражданам освободиться от неподъемных долгов. Эта процедура доступна любому человеку, оказавшемуся неспособным погасить свои долги, независимо от их размера.

Тем не менее, депутат подчеркнул, что процесс банкротства занимает время, требует определенных финансовых затрат и сопровождается некоторыми ограничениями.

Чаплин обратил внимание на поправки, внесенные в закон о банкротстве в 2024 году, которые расширили возможности для проведения процедуры внесудебного банкротства. Согласно этим изменениям, право на внесудебное банкротство имеют те граждане, чьи долги составляют сумму от 25 тысяч до одного миллиона рублей.