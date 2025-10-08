Госдума денонсировала соглашение США об утилизации оружейного плутония

Депутаты Госдумы расторгли межправительственное соглашение с США об утилизации оружейного плутония, а также сопутствующие договоры. Как сообщила пресс-служба нижней палаты парламента, решение приняли из-за действий американцев и для снижения угроз национальной безопасности России.

Соглашение об утилизации 34 тонн оружейного плутония Россия и США подписали в 2000 году, но спустя 16 лет президент России выпустил указ о приостановке действия договора.

Первоначально стороны договорились перерабатывать оружейный плутоний в топливо для атомных станций с гарантией необратимой утилизации. В 2016 году США отказались от использования этой технологии и вместо переработки смешивали плутоний с другими ядерными отходами.

Президент России Владимир Путин назвал недружественным шагом Соединенных Штатов одностороннее изменение условий договора и приостановил действие соглашения.

Заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков в ходе выступления в Госдуме счел решение о денонсации договора с США по оружейному плутонию естественным завершением процесса сотрудничества. Он напомнил, что американцы сами поменяли порядок утилизации плутония без предварительного согласия с Россией.

«Собирались его захоранивать, причем методология захоронения предлагалась такая, которая вызывала у нас вопросы на предмет возможного извлечения этого материала после его захоронения», — пояснил Рябков.

Дипломат добавил, что Россия после приостановки договора предложила американской стороне ряд условий для возобновления его действия, но их не выполнили. Сейчас ситуация радикально изменилась, и возобновить сотрудничество по этому вопросу уже невозможно.

В конце минувшей неделе президент США Дональд Трамп впервые прокомментировал предложение президента России Владимира Путина о продлении на год выполнения норм Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после окончания срока действия. Американский лидер назвал это хорошей идеей. Готовит ли Белый дом встречные предложения, пока неизвестно.