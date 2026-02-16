Главный муфтий заявил о примирении Кадырова и Керимова

Глава Чечни Рамзан Кадыров и сенатор от Дагестана Сулейман Керимов помирились на встрече в Кремле. Об этом сообщил главный муфтий Равиль Гайнутдин в видеообращении, опубликованном на сайте Духовного управления мусульман России.

«Находясь в стенах московского Кремля по приглашению нашего президента, они пришли к полному согласию и взаимопониманию», — сказал он.

Гайнутдин отметил, что это стало примером единения.

Ранее между политиками возник публичный конфликт. Осенью 2024 года Кадыров заявил о якобы готовившемся покушении на него и упомянул Керимова, а также депутатов Госдумы Бекхана Барахоева и Ризвана Курбанова. Они отвергли обвинения, а глава Дагестана Сергей Меликов выразил поддержку сенатору.