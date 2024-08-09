Главе Чечни Кадырову вручили новую награду

Чеченского лидера Рамзана Кадырова удостоили российской премии Людвига Нобеля. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

Глава республики получил награду за вклад в проведение спецоперации, поддержку военнослужащих, гражданскую позицию, усилия по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия и защите традиционных ценностей.

Премию вручила президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, лауреат премии Нобеля Ирина Винер. Она отметила, что преподнести такую награду Рамзану Кадырову стало большой честью для нее.

«Я искренне благодарен Ирине Александровне, а также руководству Фонда Людвига Нобеля за эту значимую награду и высокую оценку моих скромных заслуг», — заявил лидер Чечни.

Он отметил, что воспринял награду как аванс и в дальнейшем приложит все усилия на благо России.

Ранее старший сын главы Чечни Ахмат Кадыров стал министром по делам молодежи. Также его наградили орденом Кадырова на открытии спортивного фестиваля «Техноспорт Первых». Как отметил председатель республиканского парламента Магомед Даудов, Ахмат зарекомендовал себя как эффективный и исполнительный член команды управленцев.