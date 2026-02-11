Главам крупных городов Приволжья предстоят непростые выборы в 2026 году

В едином дне голосования осенью 2026-го жителям Уфы, Перми, Саратова и Саранска предстоит выбрать новых депутатов. Затем депутаты определятся с кандидатурами на должность мэра. Действующие главы имеют шансы остаться на посту, но многое зависит от эффективности действий, сообщил «ФедералПресс» .

Политолог Андрей Бодров отметил успехи мэрии Уфы, вошедшей в топ-городов по качеству среды, а также активности властей Саратова и модернизации Перми. Особняком стоит мэр Саратова Михаил Исаев, получивший низкую оценку своей работы.

При сохранении текущих тенденций большинство руководителей сохранит должности, однако никто не застрахован от форс-мажоров ближе к голосованию.

В любом случае никто не застрахован от форс-мажоров на финальном участке пути перед выборами, поэтому всем главам городов важно продолжать показывать эффективность в принятии решений», — заключил Бодров.