Глава Татарстана заступился за не знающих русский язык детей мигрантов

Глава Татарстана Рустам Минниханов на заседании республиканского педсовета заявил, что дети мигрантов не виноваты в незнании русского языка и пообещал помочь им с адаптацией. Его слова привел «Бизнес Online» .

«Любой ребенок за три-четыре месяца язык выучит», — уверен Минниханов.

Глава Татарстана, добавил, что дети мигрантов не виноваты и «ничего страшного» в незнании русского языка не увидел.

По его данным, в школах республики учатся 3178 иностранных детей, а в вузах — свыше 22,5 тысячи студентов из-за рубежа. Он поручил обеспечить изучение русского языка для студентов и школьников, которые владеют им слабо, а также организовать вводный адаптационный курс.

Минниханов также заверил, что основная часть мигрантов — «нормальные, трудоспособные, законопослушные граждане».

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесут проект о платной учебе мигрантов в школах и техникумах.