Глава Саяногорска Молодняков: весной начнется реставрация памятника «Колокол»

Глава Саяногорска Евгений Молодняков сообщил о планах по реставрации памятника «Колокол», который находится в парке Победы. Работы начнутся весной, сообщает сайт «Государственные новости».
Накануне градоначальник обсудил детали реставрации совместно с представителями комитета ЖКХ и транспорта, а также депутатом городского совета Романом Чегловым. Они рассмотрели различные варианты обновления внешнего вида и конструкции памятника. После реставрации «Колокол» будет выполнен в единой цветовой гамме с расположенным поблизости памятником «Детям войны».
Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации и согласование последних деталей. Обновленный монумент предстанет перед жителями и гостями города ко Дню Победы.
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