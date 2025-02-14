Глава Саяногорска Молодняков: весной начнется реставрация памятника «Колокол»

Глава Саяногорска Евгений Молодняков сообщил о планах по реставрации памятника «Колокол», который находится в парке Победы. Работы начнутся весной, сообщает сайт «Государственные новости» .

Накануне градоначальник обсудил детали реставрации совместно с представителями комитета ЖКХ и транспорта, а также депутатом городского совета Романом Чегловым. Они рассмотрели различные варианты обновления внешнего вида и конструкции памятника. После реставрации «Колокол» будет выполнен в единой цветовой гамме с расположенным поблизости памятником «Детям войны».

Сейчас идет подготовка проектно-сметной документации и согласование последних деталей. Обновленный монумент предстанет перед жителями и гостями города ко Дню Победы.