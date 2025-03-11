Глава Мелитополя ушла в отставку

Галина Данильченко оставила пост главы Мелитополя. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Галина Викторовна Данильченко покидает пост главы администрации городского округа Мелитополь в связи с переходом на другое место работы», — написал он.

Депутаты городского совета рассмотрели заявление Данильченко о досрочном сложении полномочий. Временно исполняющим обязанности главы администрации Мелитополя назначили Сергея Золотарева.

Балицкий поблагодарил Галину Данильченко за работу, смелость и патриотизм. Он отметил, что опыт и высокие компетенции чиновницы и дальше послужат на благо Запорожской области.

Ранее в Мелитополе городским улицам вернули исторические названия. Данильченко отмечала, что ряд улиц назывались в честь идеологов украинского нацизма.