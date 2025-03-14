Глава Крыма Аксенов: полуостров успешно развивает международное сотрудничество

Крым успешно развивает международные связи, несмотря на давление западных стран и антироссийские санкции. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в интервью «Известиям» .

По его словам, сейчас полуостров реализует три полноформатных соглашения — с Витебской областью Белоруссии, Абхазией и Южной Осетией. Кроме того, продолжается работа с Никарагуа.

На белорусское направление приходится более трети товарооборота во внешнеэкономической деятельности Крыма. Побратимские связи развивают такие города, как Феодосия, Ялта и Симферополь, подчеркнул Аксенов.