Глава комздрава Петербурга Сарана отметил, что федеральным льготникам нужно выбрать вид получения соцуслуг до 1 октября

Федеральные льготники могут выбирать между получением социальных услуг в натуральном виде и денежным эквивалентом. Также доступен смешанный вариант. Для определения формата помощи в 2026 году необходимо сделать выбор до 1 октября 2025 года. Об этом рассказал газете «Петербургский дневник» председатель комитета по здравоохранению Андрей Сарана.

Как отметил чиновник, набор социальных услуг включает обеспечение лекарствами, санаторно-курортное лечение, проезд на междугородном транспорте к месту лечения и обратно, а также бесплатный проезд в пригородных поездах. Стоимость набора ежегодно индексируется. В 2025 году она составит 1728,46 рубля в месяц, из которых 1331,30 рубля выделяется на лекарства и медицинские изделия.

Увеличение числа федеральных льготников способствует росту объема бюджетных средств, выделенных на них. Это, в свою очередь, позволяет закупать достаточное количество лекарств. Однако региональные средства могут компенсировать недостаток федеральных ресурсов, но оба источника имеют ограничения.

Особенное внимание стоит уделить ситуации, когда человек заболевает после 1 октября. Тогда подача заявления о возвращении льготы становится невозможной, и необходимые препараты можно получить только через год и три месяца с начала болезни, добавил Сарана.